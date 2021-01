Non è la prima volta che Kyrie Irving non fa mistero del suo rapporto speciale con Kobe Bryant , nato in maglia Team USA (famosa la loro scommessa al camp di allenamento nel 2012) e ricordato ancora recentemente quando — all’ esordio con la maglia dei Nets — sulle sue scarpe la point guard di Brooklyn ha scritto a pennarello tre date : quella del compleanno della madre (scomparsa); quella del suo esordio in maglia Nets un anno fa (con 50 punti); e quella della tragica morte proprio di Kobe (il 26 gennaio ), ricordato sulle stesse scarpe anche dalla scritta “Mamba” e da un cuore . Ieri notte, nella gara vinta contro i Miami Heat, Irving si è presentato al Barclays Center indossando la maglia gialla dei Lakers n°8 , quella indossata da Bryant nella prima fase della sua carriera, prima di scegliere poi di passare al n°24.

Un modo di sentire ancora vicino un amico prima ancora che un maestro o un avversario, qualcuno che il campione dei Nets, allora ai Cleveland Cavaliers, aveva voluto con sé anche pochi secondi dopo la vittoria del suo unico titolo NBA, in finale contro Golden State, chiamandolo via FaceTime direttamente dagli spogliatoi dell’allora Oracle Arena per festeggiare assieme. “Gone but not forgotten”, si dice in America: Kobe non c’è più, ma di certo non è stato dimenticato. Neppure da Kyrie Irving.