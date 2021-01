Tutti guardano al record degli Heat (6 vittorie e ben 12 sconfitte), che in questo primo mese di regular season sono sembrati soltanto un lontano parente della squadra che lo scorso ottobre ha conquistato le finali NBA. No, la stagione di Miami è partita in maniera pessima, ma non si può non tenere conto delle difficoltà e delle tante assenze dovute al contagio da COVID-19. Jimmy Butler su tutti, fuori da nove gare a causa del protocollo di sicurezza previsto dalla NBA e tornato ad affacciarsi in panchina soltanto nelle ultime 24 ore - liberato dalla quarantena, ma in attesa dei tre giorni di rito che permettono poi di rimettere piede in campo. In molti hanno notato un particolare: quanto Butler appaia più magro e “meno muscoloso” del solito. Stando a quanto raccontato da alcuni giornalisti di Miami, l’impressione trova un riscontro: “Butler ha perso più di 5 kg in una sola settimana”. Un bel problema per l'All-Star degli Heat, che dovrà ritrovare non solo il ritmo partita, ma anche quella fisicità che lo stop improvviso causa COVID gli ha fatto perdere di colpo.