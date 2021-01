I posti vuoti lasciati dai vari Jarrett Allen, Caris LeVert, Taurean Prince e Rodions Kurucs - andati via da Brooklyn per fare spazio (salariale) a James Harden - si stanno via via riempiendo, con i Nets che continuano ad aggiungere veterani e giocatori a basso costo alla rotazione. L’ultimo arrivo è quello di Iman Shumpert, vecchia conoscenza Nets e gradito ritorno in squadra. Un giocatore d’esperienza - nonostante abbia soltanto 30 anni - che lo scorso anno ha trascorso un mese con il gruppo, raccogliendo 4 punti e 3 rimbalzi di media nelle 13 partite giocate. Guardare a quelle cifre però sarebbe pleonastico in questo momento: a Brooklyn infatti non servono certo giocatori in grado di fare canestri - piena zeppa com’è di campioni, All-Star e talento - ma atleti capaci di far rifiatare i titolari e soprattutto di dare all’occorrenza una scossa in difesa, cercando di rendere meno permeabile e facilmente raggiungibile il canestro di Nets. A Brooklyn adesso resta ancora un posto da riempire a roster: chi sarà il "fortunato" a entrare in uno spogliatoio del genere, potendo puntare al titolo NBA?