Joker in campo, come soprannome e alle volte anche ai microfoni. Nikola Jokic è uno dei giocatori più intriganti dell’intera NBA, leader dei Nuggets e scatenato in questo avvio di stagione in cui nessuno sembra riuscire a tenergli testa. Ci proverà LeBron James questa notte (partita in diretta su Sky Sport NBA dalle 4 e in replica nella giornata di domani con il commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua) in una sfida tra Nuggets e Lakers che ripropone il testa a testa dell’atto finale dei playoff a Ovest dello scorso settembre. I riflettori saranno ovviamente puntati sul centro serbo, che all’ennesima domanda sulle sue similitudini con James ha risposto: “Beh, sono tante: la velocità di sicuro, l’aspetto atletico in generale. Onestamente non so se sia in grado di saltare più in alto di me, ma anche in quell’aspetto direi che siamo vicini. La rapidità poi: lui è un po’ anziano, ma non so…”, le sue parole prima di scoppiare a ridere assieme ai giornalisti in collegamento. “Sì, sto scherzando: onestamente non posso dire altro, se non che lui è il miglior giocatore al mondo. Al massimo può esserci qualche punto di contatto su come le nostre prestazioni incidono sulla resa dei nostri compagni”, chiosa quando si fa più serio nella risposta. Un ottimo punto di partenza per un giocatore che, atletismo a parte, nelle ultime settimane è riuscito a dimostrare quanto sia importante per la sua squadra.