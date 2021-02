Ha già vinto il premio di rookie del mese per dicembre/gennaio; è già diventato il giocatore più giovane della storia NBA a mandare a segno una tripla doppia. Ma LaMelo Ball non ha certo finito di stupire. Contro Utah arriva il suo career-high, una gara da 34 punti che per una matricola degli Hornets sono il massimo dai tempi di un certo Alonzo Mourning nel 1993. E proprio Mourning, insieme a Larry Johnson e Rex Chapman, Ball raggiunge nel libro dei record di Charlotte tra i giocatori capaci di segnare così tanto nella loro stagione di esordio. Per il giovanissimo talento da Chino Hills, alla sola terza partenza in quintetto arriva una super prestazione da 14/27 al tiro (con anche un ottimo 4/9 da tre) condita da 8 assist, 4 rimbalzi e 2 recuperi, cifre che impressionano anche gli avversari di serata, a partire da Donovan Mitchell: “Non voglio mentire: mi ha davvero impressionato. Questo ragazzo fa sul serio. Mi son piaciute tantissimo non solo la sua capacità di creare gioco ma anche lo spirito competitivo che mette in campo e la gioia con cui gioca. Non penso ci sia stato un solo momento in cui non l’ho visto in campo col sorriso”.