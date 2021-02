Alcune arene NBA hanno da poco riaperto le loro porte a un numero ridotto di tifosi. Succede anche a Orlando, dove nella notte i Magic hanno affrontato i Chicago Bulls. E anche in Florida della franchigia che ha dominato gli anni ’90 NBA sono rimasti tantissimi tifosi, ancora innamorati delle gesta di Michael Jordan e compagni. Uno di loro, Mack McLendon, ha trovato posto all’Amway Center, dove — insieme alla sua signora — ha pensato di godersi le gesta di Zach LaVine e compagni. Solo che, ben visibile sugli spalti ancora in maggioranza vuoti, la sua canotta n°23 ha attirato le attenzioni dei commentatori della tv locale di Chicago, a cui non è sfuggito come la maglia indossata dal tifoso fosse evidentemente tutt’altro che originale, bensì un falso probabilmente acquistato in qualche bancarella ambulante. Ne è nata una presa in giro spietata in diretta tv, che però ha avuto anche un lato positivo per lo stesso McLendon: dal loro account Twitter ufficiale (quello sì…) i Chicago Bulls hanno promesso che “si prenderanno cura” del loro tifosi. Che nei prossimi giorni in posta è probabile che riceverà un pacco che lo renderà parecchio felice.