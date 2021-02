Indiana sfida Utah: LIVE su Sky Sport NBA alle 19

Non i Lakers di LeBron James e Anthony Davis. Non i Nets dei “Big Three”. Non i Clippers di Kawhi Leonard e Paul George né i Philadelphia 76ers di Joel Embiid e Ben Simmons. La miglior squadra NBA sono gli Utah Jazz, che quest’anno hanno già messo assieme una striscia di 11 vittorie consecutive e che — interrotta quella, dai 47 punti di uno Jokic scatenato — hanno ripreso a vincere come nulla fosse (contro Pistons, Hawks e Hornets). Il test più duro forse arriva ora, in trasferta nell’Indiana contro i Pacers di uno scatenato Domantas Sabonis (21 punti e 12 rimbalzi di media fin qui per lui) ma non solo. La squadra dell’esordiente Nate Bjorkgren infatti sta avendo anche la sua miglior annata NBA da Myles Turner, miglior stoppatore NBA con 3.7 palloni rispediti al mittente ogni sera. Il secondo in questa classifica poi è il suo avversario di serata, quel Rudy Gobert (2.7 stoppate di media) per due anni in fila votato miglior difensore NBA, nel 2018 e nel 2019. “Io invece anche quando ho guidato la NBA per stoppate [nel 2018-19, ndr] non mi sono neppure ritrovato inserito nei migliori quintetti difensivi. Oggi voglio dimostrare che le mie stoppate non sono fini a se stesse ma il risultato del mio ruolo di àncora difensiva di questa squadra”.