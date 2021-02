La sconfitta contro i Detroit Pistons ha aperto una piccola crisi all’interno dei Brooklyn Nets, arrivati al terzo ko in fila senza Kevin Durant. "Abbiamo il talento per dominare, ma siamo mediocri in tutto" ha detto Kyrie Irving, mentre Steve Nash ha rincarato la dose: "Devono guardarsi dentro e capire che tipo di squadra vogliono essere". Intanto Harden e Jordan vengono pescati a discutere animatamente in panchina Condividi:

Da quando James Harden è sbarcato a Brooklyn, i Nets hanno due volti ben distinti. Quello migliore lo hanno mostrato soprattutto contro le squadre più forti della lega, battendo Milwaukee, Miami e i Clippers per un record di 7 vittorie e una sola sconfitta contro le franchigie sopra il 50% di vittorie; quello peggiore però è emerso sopratutto contro le squadre con record negativo, contro le quali il gruppo guidato d coach Steve Nash ha perso ben 11 volte in 19 gare. L’ultima è arrivata questa notte contro la peggior squadra NBA, i Detroit Pistons, rimanendo per 48 minuti in svantaggio senza mai riuscire a fermare gli avversari nella metà campo difensiva. Una sconfitta pesante, e neanche l’attenuante dell’assenza di Kevin Durant (ancora fuori per il protocollo salute e sicurezza, rientrerà venerdì) ha evitato qualche parola pesante sia durante che dopo la gara. “Non penso che sacrifichiamo tempo e giorni delle nostre vite per essere mediocri in tutto” ha detto Kyrie Irving dopo una prestazione da 27 punti al rientro dopo un infortunio all’indice che gli aveva fatto saltare la trasferta di Philadelphia. “E sembriamo davvero mediocri. Con il talento che abbiamo e che abbiamo dimostrato, dovremmo dominare”.

Lo sguardo perso di Kyrie e la discussione Harden-Jordan Irving - che comunque ha anche aggiunto che "volteremo pagina, e quando succederà il resto della lega se ne accorgerà" - è stato pescato dalle telecamere in panchina mentre si teneva la testa con le mani e sembrava perso nei suoi pensieri, con i suoi ormai sotto di 10 lunghezze nell’ultimo minuto di gioco. E non è stata nemmeno la peggiore immagine della serata, visto che James Harden e DeAndre Jordan sono stati pizzicati a discutere animatamente durante un timeout. Un incidente che Jordan ha cercato subito di minimizzare (“Non ricordo cosa mi ha detto, ma devo essere di gran lunga migliore in difesa perché è il motivo per cui sono qui”), ma anche Nash durante la partita lo ha preso diverse volte da parte per parlargli: “È uno sport emotivo, ci siamo ritrovati sotto di tanto e le cose sono diventate un po’ complicate” ha detto l’allenatore su quanto accaduto, anche se le parole più importanti sono state altre.