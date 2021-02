C’è chi l’ha letta come l’implicita ammissione di una carriera che sta volgendo al termine, mentre altri sono rimasti sorpresi - per non usare altri termini - dalle motivazioni che Derrick Rose ha portato avanti con il suo ormai ex allenatore Dwane Casey per spiegare la sua volontà di cambiare squadra. È lo stesso coach dei Pistons a parlarne, citando due frasi pronunciate da Rose che non lasciano grossi dubbi: “Coach, non ho molte miglia a disposizione da poter percorrere con queste gambe malridotte: per questo voglio essere sicuro di ritrovarmi a giocare in una situazione nella quale posso avere delle possibilità reali di puntare subito ai playoff, a partire già da quest’anno”. Pensare che ci sia qualcuno che sceglie i Knicks perché vuole puntare all’accesso alla post-season è un atto di fiducia e amore nei confronti di Tom Thibodeau che va ben oltre il rispetto e la stima reciproca: New York al momento però è decima, a ridosso degli Atlanta Hawks attualmente ottavi. Provarci in fondo non costa nulla, così come sfruttare al meglio l’energia residua rimasta a disposizione di Rose.