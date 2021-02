NBA Saturdays: Phoenix-Philadelphia alle 21 su Sky

Due squadre vincenti, che puntano ai playoff (e non solo), in un ottimo momento di forma, entrambe reduci da 7 vittorie nelle ultime 10 gare disputate: Suns vs. Sixers si preannuncia una sfida interessantissima anche per il grande numero di individualità in campo, da Joel Embiid a Deandre Ayton, da Ben Simmons a Chris Paul e Devin Booker

Una è la miglior squadra a Est (18-8 il record dei 76ers). L’altra è quarta a Ovest (15-9), davanti a squadre forse al via più accreditate come Denver, Portland, forse la stessa Dallas. Ma già dalla parentesi nella bolla di Orlando della scorsa estate (8 vittorie su 8 gare) i Suns hanno dimostrato di aver cambiato marcia e sembrano pronti a competere per le posizioni di testa della Western Conference. Per questo il test contro i primi della classe a Est è particolarmente significativo, anche perché arriva dopo la convincente vittoria (in rimonta da un deficit di -16) contro niente meno che i Milwaukee Bucks. Phoenix infatti cavalca una striscia di 4 successi in fila e di 7 vittorie nelle ultime 8 gare disputate, e il morale nello spogliatoio dei Suns è altissimo: “Non siamo la stessa squadra degli ultimi anni — dice Devin Booker — perché oggi abbiamo gente che ha vinto, in campo, in panchina e tra la dirigenza”. Proprio Booker, e la sua intesa in coppia con il neo-arrivato Chris Paul, è tra le note liete per coach Monty Williams, felice però anche del rendimento di un’altra novità del roster come Jae Crowder, già decisivo per i Suns come lo era stato per gli Heat lo scorso anno.