L’intenzione è quella di cedere qualche titolare, o almeno di rivedere in parte un roster pieno di talento, ma che anche a causa delle tante assenze ha faticato in questi primi due mesi a trovare la quadra sul parquet. Gli Atlanta Hawks hanno reso noto - stando a quanto riportato da The Athletic - di essere disponibili ad ascoltare eventuali offerte per John Collins - il giocatore che in George hanno deciso di sacrificare, incompatibile a livello difensivo (e non solo) con Clint Capela sotto canestro e un profilo da far crescere con il tempo a differenza dell’intenzione degli Hawks di puntare nel breve periodo a tornare competitivi. Insomma, il risultato è che Collins diventa così uno dei giocatori più appetibili su cui puntare nel prossimo mese - a disposizione delle diverse squadre che vogliono in qualche modo sistemare il roster in vista dei playoff. Come fare? Basterà mettere sul piatto giocatori d’esperienza, possibilmente già pronti per avere impatto sul parquet - convertendo così il tutto in un investimento per il futuro, nella speranza da una parte che Collins possa sbocciare e diventare un grande rimpianto per gli Hawks. Nelle prossime settimane staremo a vedere quali franchigie si faranno avanti per lui.