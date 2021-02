Dopo l’addio nell’estate del 2019 — al termine di tre anni in cui sono arrivate tre finali, due titoli, due premi di MVP delle Finals e un tendine d’Achille rotto —, Kevin Durant non era più sceso in campo nella Bay Area contro i Golden State Warriors. Purtroppo per via della pandemia è stato un ritorno in tono minore, visto che non c’erano i tifosi sugli spalti e nemmeno si è giocato alla Oracle Arena di Oakland, dato che nel frattempo la franchigia si è spostata al Chase Center di San Francisco. Ma è stato comunque un momento significativo, la chiusura di un cerchio per lo stesso KD che ha passato l’ultima settimana in isolamento per via dell’esposizione al COVID-19. “Siamo scesi in campo e abbiamo giocato una grande partita” ha detto dopo la vittoria per 134-117, in cui ha segnato 20 punti con 5 rimbalzi e 6 assist. “Eravamo concentrati sin da stamattina allo shootaround e abbiamo avuto buone sensazioni per tutta la giornata”.