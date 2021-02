James Harden nel ruolo di point guard, Kyrie Irving in quello di guardia: l’esperimento andato in scena anche contro Golden State sta funzionando, permettendo a Brooklyn di massimizzare le doti dei suoi Big Three. Trovare la chimica giusta sarà fondamentale per i Nets, visto che il talento e la capacità di fare canestro non sembra mancare

A Brooklyn stanno ancora, giustamente, prendendo le misure a un quintetto tutto nuovo, in cui riuscire a far convivere tre campioni di assoluto livello come Kevin Durant, Kyrie Irving e l’ultimo arrivato James Harden. Trovare la chimica giusta è operazione complessa, ma Steve Nash sta riuscendo con il tempo a metterli insieme nel migliore dei modi. L’ultima scelta che sembra aver dato un passo in più a Brooklyn - letale contro le big, ancora un po’ troppo svagata contro le squadre di seconda fascia - è quella di lasciare il pallone nelle mani di Harden nel ruolo di point guard, spostando Kyrie Irving invece in quello di guardia tiratrice. C’era bisogno di fare una scelta e la squadra di New York sta affidando all’ex Rockets la gestione dei possessi, senza scontentare però Irving - come confermato dal diretto interessato a ESPN: “Non c’è voluto molto a decidere, l’ho guardato e gli ho detto: “Tu giochi da point guard, io ti starò a fianco”. Questo è quanto”. Nessun dramma e soprattutto nessun personalismo, mentre sul parquet le cose contro Golden State sono andate per il verso giusto - con Harden che ha sfiorato la tripla doppia e chiuso soprattutto con 16 assist a referto. Il Barba è il primo giocatore nell’ultimo decennio in maglia Nets con almeno due gare nella stessa stagione da 15+ punti e 15+ assist, mentre il conto dei passaggi vincenti continua a lievitare: che sia davvero questa la mossa letale per dominare la NBA? Steve Nash spera proprio di sì.