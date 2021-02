Il n°7 di Brooklyn non sarà della partita a causa del problema al bicipite femorale della gamba destra che lo ha già tenuto fuori nelle ultime due sfide giocate dai Nets: rimandato dunque l’incrocio sul parquet con LeBron James, in quella che potenzialmente è un antipasto delle prossime NBA Finals - una sfida da seguire domani su Sky Sport NBA in replica alle 11, alle 14, alle 17.30 e alle 21 con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Ci ha pensato Marc J. Spears di The Undefeated a rilanciare per primo la notizia dell’assenza di Kevin Durant: il problema al bicipite femorale continua a preoccupare lo staff medico dei Nets che in maniera precauzionale terranno a riposo il n°7 di Brooklyn anche nell’attesa sfida contro i Lakers, che dovranno fare a meno di Anthony Davis. Fanno ben sperare invece le indicazioni arrivate da Kyrie Irving - assente nell’ultima gara vinta dai Nets in rimonta contro Phoenix grazie a un super James Harden che si è preso la scena e ha trascinato Brooklyn al successo su un campo complicato come quello dei Suns. Nonostante qualche All-Star resterà dunque a riposo, lo spettacolo tra le due squadre favorite alla rincorsa verso le NBA Finals è comunque garantito: LeBron contro Kyrie è soltanto una delle mille storie all’interno di una rivalità che probabilmente potremo vedere riproposta anche più avanti nel corso della stagione. Un modo per sondare il terreno, per capire di che pasta sono fati gli avversari, in attesa poi di iniziare a fare sul serio.