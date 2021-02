NBA Sundays: New Orleans-Boston alle 21.30 su Sky

I Celtics, reduci da un momento complicato in parte lasciato alle spalle con due vittorie nel ultime tre partite, fanno visita ai Pelicans - che si godono la crescita di Zion Williamson e che, al tempo stesso, non riescono a dare in alcun modo continuità ai loro risultati; sconfitti in cinque delle ultime sei gare e con Nicolò Melli sempre ai margini della rotazione. Gara da seguire su Sky Sport NBA dalle 21.30 con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi

Il modo migliore per raccontare la stagione dei Pelicans è guardare all’ultima partita persa contro Phoenix, dominando per tre quarti una squadra di prima fascia, entrando nel quarto periodo con un rassicurante bottino di 11 lunghezze di margine - anche più cospicuo in precedenza - prima di crollare nell’ultima frazione, incassando un parziale da 27-5 in un quarto complessivamente da 41-12 che ha permesso ai Suns di vincere senza grossi problemi. Zion Williamson in versione extra-lusso quindi non basta al momento ai Pelicans per riuscire a lasciarsi alle spalle una striscia di cinque sconfitte nelle ultime sei gare, mentre Nicolò Melli resta ai margini della rotazione di coach Van Gundy - utilizzato poco o niente da New Orleans. Dall’altra parte ci saranno i Celtics, a caccia di continuità dopo tre settimane in affanno, fermati dal COVID-19 e con parte del roster chiaramente fuori forma e lontana dalla resa migliore. Una sfida quindi piena di spunti, tutta da seguire a partire dalle 21.30 di questa sera su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi.