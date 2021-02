La partita vinta giocando minuti importanti contro Boston è un segnale, un indizio del fatto che le cose in casa Pelicans potrebbero andare in maniera diversa, concedendo più spesso minuti e responsabilità a Nicolò Melli - protagonista nelle fasi decisive contro i Celtics, in campo nel quarto periodo con i suoi sotto di 13 lunghezze. Melli si è fatto trovare pronto, il suo contributo soprattutto a protezione del ferro ha portato la giusta carica, dando a New Orleans la scossa necessaria per riprendere in mano una partita che sembrava persa. Il boxscore e il misero 1/7 al tiro racconta soltanto in parte quello che dice in maniera chiara il plus/minus: +18 in 17 minuti trascorsi sul parquet. Un impatto fondamentale che non è passato inosservato e che ha portato i cronisti di New Orleans a fine gara a chiedere anche a Zion Williamson - stella e simbolo della squadra - cosa ne pensasse. La scelta n°1 al Draft 2019 ha raccontato nel dettaglio quanto sia importante la presenza di Melli in spogliatoio e in panchina, prima ancora che sul parquet: “Melli è un autentico professionista, viene in palestra e lavora ogni giorno. Fa ogni cosa con il massimo della professionalità. Mi allena da bordocampo, se vede qualcosa che io non noto stando sul parquet, mi offre letture diverse quando passo davanti alla panchina. Sapevo che si sarebbe fatto trovare pronto, non avevo dubbi”. Una consacrazione non da poco, nella speranza che il minutaggio dell’azzurro continui a crescere.