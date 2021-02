Kevin Durant resterà a riposo causa infortunio al bicipite femorale sinistro fino a dopo la pausa dell’All-Star Game, non riuscendo così a essere in campo per la partita delle stelle il prossimo weekend ad Atlanta. “È come avere una Lamborghini parcheggiata in garage ed essere costretto a viaggiare con altro”, sottolinea coach Steve Nash - che nel frattempo ha messo in fila otto vittorie (mai successo nella storia dei Nets), trovando la quadra in una squadra che non vede l’ora di riabbracciare un talento come KD (sul parquet soltanto 7 volte in stagione al fianco di Kyrie Irving e James Harden). “Inutile correre dei rischi in questa fase della regular season, meglio tenerlo a riposo”: la sua situazione verrà quindi rivalutata soltanto dopo il 7 marzo, con buona pace di chi sognava una sfida tra capitani tra lui e LeBron James. La NBA infatti non h a ancora comunicato come cambierà il format della gara dopo questa defezione (se una delle due squadre continuerà o meno a chiamarsi “Team Durant”, ad esempio), così come non è chiaro chi sceglierà i giocatori al posto suo.