Forse è ingiusto, ma dopo il collasso nei playoff dello scorso anno contro Denver (L.A. sopra 3-1 nella serie, con ampi vantaggi sprecati sia in gara-5 che in gara-6, prima del ko decisivo nella settima) ogni rimonta subita dai Clippers fa discutere e allarma in maniera particolare Steve Ballmer, coach Lue e il resto della franchigia. È successo anche contro i Milwaukee Bucks, autori di un parziale di 9-0 per chiudere i conti in un ultimo quarto che ha visto L.A. segnare soltanto 19 punti totali, con un pessimo 8/28 al tiro (che comprende un 3/14 dall’arco). In particolare sono gli ultimi 4 minuti di gara quelli su cui viene puntata la lente d’ingrandimento della critica: dopo il canestro di Kawhi Leonard per il 100-96 Clippers, gli uomini di coach Lue non sono più riusciti a trovare un singolo canestro, chiudendo con 0/9 al tiro la gara e condannandosi così alla sconfitta. In particolare tutti i nove tiri nel finale di partita sono stati presi o dallo stesso Leonard (0/4) o da Paul George (0/5), con il n°13 dei Clippers che ha chiuso l’ultimo quarto con 1/9 e la gara con 7/21 al tiro. Certo, erano stati proprio Leonard e George — le due superstar designate della squadra — a trascinare i compagni nel primo tempo, con 30 dei 48 punti di squadra, ma nel finale le cose sono andate sinistramente come in un passato troppo vicino per non essere ricordato.