Giunto al suo 17° All-Star Game in carriera, LeBron James ha mantenuto fede alle sue parole: esserci, ma non sprecare nessuna goccia di sudore aggiuntiva rispetto a quanto messo in preventivo prima della palla a due. Ridurre non solo i rischi, ma soprattutto lo sforzo di un match che non è mai iniziato - e che LeBron ha scientemente evitato di giocare. Il suo tabellino è impietoso, il più misero mai messo insieme dal campione dei Lakers in carriera in NBA: alla sirena finale in meno di 13 minuti trascorsi sul parquet sono solo 4 i punti segnati (una schiacciata a favore di fotografi e telecamere è arrivata), con l’intero secondo tempo trascorso in panchina a fare il tifo per i compagni di squadra. Il risultato alla fine è che, come previsto, da parte di James non c’è stata in alcun modo l’intenzione di forzare, non venendo meno sulla carta agli accordi a cui la NBA lo obbliga in maniera indiretta, ma senza sentirsi in dovere di divertire un pubblico - presenza sparuta sugli spalti - che sapeva bene che a 36 anni l’obiettivo del n°23 dei Lakers in questi giorni è soltanto uno: riposare. Cosa resta quindi di questo All-Star Game per LeBron? La gioia di aver condiviso il parquet con Steph Curry per la prima volta nella sua carriera, certo, e un ruzzolone dalla panchina nel tentativo di esultare dopo un canestro di Chris Paul. Non gli highlights che in molti si aspettavano da lui, ma in tempo difficili come questi aver portato a casa questo All-Star Game resta un enorme successo sotto molti aspetti.