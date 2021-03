L’approdo in NBA in una grande squadra come i Golden State Warriors non sta aiutando Nico Mannion solamente con l’adattamento in campo, ma anche con le opportunità al di fuori del rettangolo di gioco. È notizia di questa settimana che l’azzurro è diventato il volto di riferimento del Parmigiano Reggiano negli USA, una partnership annunciata dalla stessa azienda con un comunicato stampa. Dopo aver già investito sul tennista Jannik Sinner, il brand ha continuato a puntare sul mondo dello sport e sui giovani, scegliendo Mannion per la sua storia personale, figlio di padre americano e mamma italiana. “Da fiero italiano, sono onorato di diventare ambiasciatore di un brand icona del Made in Italy come il Parmigiano Reggiano” ha detto Mannion. “Ne sono un consumatore fedele da quando ero piccolo e sono felice di aggiungere un sapore di casa alla mia routine pre e post-partita”. “Siamo orgogliosi di avere in squadra un talento come Nico Mannion” ha aggiunto il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli. “Da sempre il Parmigiano Reggiano è a fianco degli sportivi con la sua naturale carica di energia per supportare e promuovere valori come il rispetto, lo spirito di sacrificio e la genuinità”.