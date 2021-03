Il giovane talento azzurro, richiamato da Golden State dopo l’ottima esperienza in G League, ha approfittato dell’assenza di Steph Curry per giocare la prima gara della sua carriera da titolare: per lui 9 punti e 6 assist con 3/5 dall’arco in una sfida (persa) contro i Suns, su un parquet particolare come quello di Phoenix - la città dove è sbocciato cestisticamente alla high school e poi nel suo anno al college ad Arizona

Il commento migliore è il suo, a conclusione di una serata che ricorderà per sempre. “Look at how God works”: già, il destino sembra proprio averci messo lo zampino questa volta, permettendo a Nico Mannion di ritornare in prima squadra giusto in tempo per debuttare da titolare in NBA su un parquet così speciale per lui, in quella Phoenix che gli ha regalato tutte le principali soddisfazioni su un campo da pallacanestro della sua giovane carriera. Steph Curry resta a riposo e così Steve Kerr - un altro che ben conosce il college di Arizona - ha deciso di affidare a lui la guida del quintetto titolare degli Warriors, alla prima assoluta da titolare tra i professionisti: ben 31 minuti sul parquet, in cui raccoglie 9 punti, 6 assist, 4 rimbalzi e un positivo 3/5 dalla lunga distanza. Alla fine il risultato per una volta nel suo caso passa in secondo piano (sonora sconfitta per Golden State contro un avversario nettamente più forte e attrezzato): “Non mi è sembrato affatto spaventato”, ha raccontato coach Kerr a fine gara. “Mi ha dato l’impressione di uno abituato a calcare palcoscenici del genere”. Nella sua prima vera serata di benvenuto tra i professionisti, non poteva esserci auspicio migliore.