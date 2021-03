Durante la pausa per l’All-Star Game il rookie dei Golden State Warriors si è dimenticato di sottoporsi ai tamponi obbligatori, venendo escluso dall’allenamento di mercoledì individuato da coach Kerr come fondamentale per cambiare la rotazione attorno a lui. Per questo l’allenatore lo ha tenuto in panchina per tre quarti contro i Clippers, schierandolo solo nell’ultimo quarto in cui Wiseman ha risposto in maniera eccellente

Questi Golden State Warriors hanno un problema con le partenze. Già a inizio stagione le due sconfitte consecutive contro Brooklyn e Milwaukee per aprire l’annata avevano fatto scattare più di un campanello d’allarme, anche se la squadra di coach Steve Kerr è poi riuscita a stabilizzarsi attorno al 50% di vittorie grazie alla grandezza di Steph Curry e Draymond Green. La prima partita dopo la pausa per l’All-Star Game contro gli L.A. Clippers è stata però un assoluto disastro, seppelliti sotto 36 punti di scarto già alla fine del terzo quarto. Eppure la vera notizia di serata è arrivata nel quarto periodo a risultato ormai compromesso, quando è sceso in campo la seconda scelta assoluta dell’ultimo Draft, James Wiseman. Il rookie è stato infatti punito da coach Steve Kerr per un errore commesso durante la pausa per l’All-Star Game, quando la matricola si è dimenticata di sottoporsi ai tamponi previsti per il venerdì e per il sabato al campo di allenamento della squadra, venendo escluso dalle attività previste per mercoledì. Un allenamento che coach Steve Kerr — in una stagione compressa in cui non c’è praticamente nessuna possibilità di allenarsi assieme — aveva individuato come chiave per implementare delle modifiche sostanziali alla rotazione, ridando a Wiseman il posto di centro titolare e costruendo la second unit attorno a lui, a Nico Mannion e a Jordan Poole, tornati in ottima forma dalla bolla della G-League. La dimenticanza di Wiseman ha però fatto saltare tutti i piani e mandato coach Kerr su tutte le furie, portandolo alla decisione di tenerlo in panchina in una gara in diretta nazionale.