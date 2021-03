NBA Saturdays: Thunder-Knicks alle 20 su Sky Sport

Sfida importante per la corsa playoff tra i Knicks, attualmente settimi a Est, e i Thunder undicesimi a Ovest. New York è reduce dalla pesante sconfitta contro Milwaukee, OKC dal bel successo contro Dallas. Non ci sarà Derrick Rose, fuori per il protocollo di sicurezza sul Covid. La diretta questa sera (sabato 13 marzo) alle 20 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

La presentazione del match tra OKC e New York

Julius Randle, reduce dalla sua prima partecipazione all’All-Star Game, vorrà riscattare subito l’ultima prestazione opaca contro Milwaukee, chiusa con soli 7 punti e la netta sconfitta dei suoi Knicks (134-101). E’ lui, con i suoi 22.8 punti, 11 rimbalzi e 5.6 assist di media in stagione, il leader della squadra di Thibodeau, sorprendentemente in zona playoff con il settimo posto a Est e un record in perfetto equilibrio tra vittorie e sconfitte (19-19). Ha fatto invece bene contro i Bucks un altro giocatore chiave di New York - e uno dei motivi d’interesse del match - RJ Barrett, che al suo secondo anno nella lega sta vedendo crescere tutti i suoi numeri (viaggia a 16.7 punti e 5.9 rimbalzi). Dall’altra parte il giocatore simbolo di questi Thunder è Shai Gilgeous-Alexander (23.5 punti, 5 rimbalzi e 6.2 assist), reduce da una super partita da 32 punti nella vittoria contro Dallas 116-108. La sua presenza in campo è però in dubbio per un problema al quadricipite. A guidare i giovani di OKC ci sarà in ogni caso un veterano come Al Horford, che sta viaggiando a 14.3 punti e 6.8 rimbalzi di media, ed è uno degli uomini su cui coach Mark Daigneault punta per provare a inseguire la zona playoff (OKC è attualmente undicesima a Ovest con 16 vittorie e 21 sconfitte). Per New York non ci sarà invece sicuramente Derrick Rose, fermato dal protocollo di sicurezza sul Covid. Appuntamento questa sera (sabato 13 marzo) alle 20 su Sky Sport NBA con la telecronaca di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna. Repliche domenica 14 alle 14, 16.30 e 19 sempre su Sky Sport NBA.