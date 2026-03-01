Luka Doncic ha festeggiato in campo i suoi 27 anni, realizzando 26 punti con 6 rimbalzi e 8 assist nella larga vittoria dei suoi Los Angeles Lakers sui Golden State Warriors. Dopo la partita però durante l’intervista di rito ha rivelato che nessuno dei suoi compagni di squadra gli ha fatto un regalo di compleanno, anche se Austin Reaves ha smentito la versione dei fatti dello sloveno

Come già successo negli ultimi tre anni, Luka Doncic ha festeggiato in campo il suo 27° compleanno, guidando i Los Angeles Lakers alla facile vittoria sui Golden State Warriors. A differenza di quanto successo nel 2023 (39 punti), 2024 (30) e 2025 (31), questa volta Doncic si è fermato a 26 punti con 6 rimbalzi e 8 assist, complice una partita in cui è rimasto in campo per 29 minuti complice il punteggio già ampiamente a favore dei gialloviola. Doncic è stato particolarmente ispirato in apertura di secondo tempo quando ha segnato quattro triple in fila per spegnere qualsiasi velleità di rimonta dei padroni di casa, potendosi godere così un po’ di relax e di divertimento per il suo compleanno. Nella classica intervista post-partita con ESPN ha infatti dichiarato che "nessun compagno di squadra mi ha fatto un regalo di compleanno, è pazzesco" prima di tornare in spogliatoio, dove però Austin Reaves — con cui ha un grande rapporto di amicizia — gli ha detto "veramente io il regalo te l’ho fatto, idiota…". In ogni caso i suoi sforzi uniti ai 22 punti di LeBron James hanno permesso ai gialloviola di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte in fila e di risparmiare qualche energia in vita del back-to-back a Sacramento che li attende stanotte.