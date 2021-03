NBA Sundays, Golden State-Utah alle 21 su Sky

Non è un momento positivo per i Golden State Warriors. A cavallo della pausa per l’All-Star Game, Steph Curry e compagni hanno perso quattro partite in fila, tra cui le ultime due in maniera netta contro Phoenix (seppur senza titolari) e soprattutto L.A. Clippers, in una partita in cui Curry ha sbottato durante un timeout e James Wiseman è stato tenuto in panchina per punizione. Il calendario non viene incontro alla squadra di coach Steve Kerr, visto che ad attenderli sono nientemeno che i migliori in assoluto in NBA, gli Utah Jazz forti del loro record di 28 vittorie e 9 sconfitte. Una partita che si potrà seguire in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 21.00 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, e che nel primo incontro stagionale ha visto i Jazz stravingere per 127-108 in una gara mai in discussione. Golden State se non altro ha un ottimo record tra le mura di casa, dove ha vinto 12 delle 18 partite disputate in questa stagione soprattutto grazie a Curry, che sfiora i 30 punti di media con il 43% dalla lunga distanza su quasi 12 tentativi a partita al Chase Center. Dall’altra parte però Donovan Mitchell e compagni hanno ricominciato passeggiando sugli Houston Rockets alla prima partita dopo la pausa, e vedono davanti a loro il calendario più facile di tutta la NBA fino al termine della regular season.