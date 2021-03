In un momento già non facile della stagione dei campioni in carica (perse 6 delle ultime 10, fuori Davis, Gasol e Caruso), Frank Vogel ora dovrà fare a meno anche del suo veterano. Presenza magari non fondamentale in campo, ma importante nello spogliatoio

I Lakers perdono un pezzo. Jared Dudley, il super veterano dello spogliatoio gialloviola, ha subìto la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e il suo ritorno in campo al momento non è ancora pronosticatile. Certo, non è un’assenza fondamentale (delle 38 gare disputate dai Lakers Dudley ne ha giocate solo 11, segnando in tutto 6 punti) ma “un corpo” in più da poter schierare è sempre fondamentale in una stagione lunga e per certi versi anche rischiosa come quella soggetta alla minaccia Covid. Secondo quanto riportato dalla società, Dudley “sta valutando quali opzioni prendere in considerazione per il trattamento dell’infortunio” ma ovviamente non sarà a disposizione per coach Vogel per un bel po’ di tempo, in un momento della stagione in cui i Lakers devono già fare a meno di Anthony Davis, Marc Gasol e Alex Caruso, coinciso con 4 sole vittorie nelle ultime 10 gare disputate.