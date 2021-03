Dopo Matteo Berrettini gli appuntamenti con la “Celebrity Edition” delle “Basketball Conversation” di Sky Sport puntano i riflettori sul centrocampista dell’Inter e della nazionale Nicolò Barella. Dal tennis al calcio, quindi, ma con un minimo denominatore comune: la grande passione per il basket e per il basket NBA in particolare. Che, assicura subito Barella, è seguitissimo anche dai campioni della pedata: “All’Inter ne parlo spesso con Romelu [Lukaku] Hakimi e Lautaro Martinez: siamo in tanti a seguire da vicino la NBA nel nostro spogliatoio. In Nazionale invece il più appassionato forse è Davide Calabria, Mattia Perin ma anche Giorgio Chiellini”. Abituato a guadare tante partite in tv (“Mentre non sono ancora mai andato a vederne una sul posto”, ammette), Alessandro Mamoli “costringe” invece il centrocampista azzurro a guardare una serie di immagini e stare a una specie di gioco della associazioni. La prima, la stoppata di LeBron in gara-7 di finale NBA 2016 a Oakland contro gli Warriors: “La chasedown”, il commento immediato, quasi sottovoce, di Barella. “Mi ricordo che ero a casa dei miei suoceri, loro tutti addormentati, io con le cuffie per non far rumore e così non ho potuto nemmeno esultare più di tanto. Ma dentro di me stavo esplodendo. Forse è la giocata più importante della carriera del mio idolo”. In una gara-7 — quella delle finali 2016 tra Cavs e Warriors — che rimane per Barella la partita che potendo tornare indietro vorrebbe vivere in prima persona, da tifoso sugli spalti: “Per sentire il silenzio della Oracle Arena — non me ne vogliano i tifosi degli Warriors — dopo quella stoppata e dopo la tripla di Kyrie Irving”, dice.