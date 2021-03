Ennesimo problema fisico per la seconda scelta assoluta al Draft 2018 - condannato dall’essere finito come chiamata davanti a Luka Doncic e Trae Young, non riuscendo però al pari dei suoi colleghi a mostrare talento e continuità sul parquet. Un’altra grave assenza con cui Sacramento dovrà fare i conti in questa travagliata regular season

La stagione del riscatto per Marvin Bagley III deve ancora arrivare e pare non sarà questa, visto quanto accaduto nella sfida contro Charlotte che la seconda scelta assoluta del Draft 2018 è stato costretto ad abbandonare a causa di una frattura alla mano sinistra: un infortunio che lo ha condannato ad abbondante il parquet dopo aver messo a referto 12 punti con 6/9 al tiro e tre rimbalzi in 16 minuti di utilizzo. Soltanto gli esami delle prossime ore chiariranno quanto durerà la sua assenza dal parquet, ma la sostanza è che Sacramento non potrà non potrà fare affidamento su di lui nella disperata rincorsa a un posto per il play-in a Ovest. La regular season dei Kings infatti è subito naufragata dopo aver lasciato intravedere spiragli incoraggianti grazie a un ottimo De’Aaron Fox - a detta di molti con un rendimento in linea per essere convocato all’All-Star Game - e all’impatto del rookie Tyrese Haliburton in uscita dalla panchina. La difesa di Sacramento però è la peggiore dell’intera NBA, unita all’incapacità di coach Walton di dimostrarsi in grado di far cambiare rotta a una squadra giovane e ormai in astinenza playoff da troppo tempo.