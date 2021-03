Sul quotidiano locale — il Sacramento Bee — non si parla di se ma di quando: “Quando verrà licenziato Luke Walton?”. E alla domanda ci sarebbe già una risposta: la soluzione ideale porta al break per l’All-Star Game. Per vari motivi: disputata l’ultima gara della prima metà di stagione giovedì notte in trasferta a Portland (preceduta da quella contro i Lakers, ma senza LeBron James), i Kings non tornano in campo prima dell’11 marzo, un’intera settimana utile a digerire l’avvicendamento in panchina e a permettere al nuovo allenatore (ad interim, il vice Alvin Gentry?) di iniziare a organizzare il proprio lavoro. Non solo: i giocatori — in “vacanza” durante il break — non sarebbero costretti a rispondere alle domande della stampa. Venerdì 5 marzo quindi — o al più tardi lunedì 8 — potrebbero essere le due date in cui i Sacramento Kings potrebbero annunciare l’allontanamento di coach Walton, in realtà fin qui difeso — a parole — sia dai suoi giocatori che dalla dirigenza: “Non sento nessun tipo di pressione dal front office — ha dichiarato l’allenatore dei Kings dopo una delle ultime sconfitte, quella contro i Knicks, la nona in fila di una striscia poi interrotta col successo su Detroit seguito però dall’incredibile collasso interno contro Charlotte (Sacramento sopra di 8 entrando nell’ultimo minuto di gioco, capace di sbagliare 5 liberi negli ultimi 69 secondi). “Anzi, sono stati di grande supporto: sento ancora una connessione profonda, tanto nel valutare quello che siamo oggi e cosa vogliamo diventare in futuro”.