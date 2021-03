Come nel caso delle profezie che si autoavverano, delle notizie che diventano tali soltanto a furia di ripeterle, Brad Stevens ha cercato in ogni modo di correre ai ripari prima della palla a due della complicata sfida - persa malamente - contro Sacramento. Lui non ha alcuna intenzione di lasciare la panchina dei Celtics, nessuna offerta ricevuta da parte di Indiana University. Non ha avanzato nessuna richiesta a Danny Ainge di andare via, dunque nessun divorzio in arrivo (sì, nella conferenza stampa questo concetto è stato ribadito come una litania): “L’ho già detto nei giorni scorsi e torno a ripetermi: no, non sono interessato ad altre panchine. Voglio che le persone capiscano che l’equivoco è dovuto al fatto che tutti sanno quanto sia speciale per me il basket collegiale e in particolare quello dell’Indiana, ma sono così felice di avere un’opportunità ai Celtics che non posso far altro che essere grato alla dirigenza per tutto quello che hanno fatto per lo staff, che stanno facendo e che faranno".