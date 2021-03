NBA Sundays: Denver-New Orleans LIVE su Sky

La squadra del Colorado, trascinata dalle giocate di un Nikola Jokic versione MVP e di Jamal Murray, va a caccia del quarto successo in fila contro i Pelicans in affanno in questi primi tre mesi di regular season: Zion Williamson però sta giocando una stagione di altissimo livello, mentre Nicolò Melli spera di trovare spazio e canestri a gara in corso. Questi soltanto alcuni dei motivi per seguire il match in diretta dalle 20 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi

DENVER NUGGETS-NEW ORLEANS PELICANS | IL TABELLINO

Il racconto del primo tempo

Manca Lonzo Ball, fermato da un problema all'anca destra, in quintetto al suo posto Stan Van Gundy fa partire Nickeil Alexander-Walker. Denver parte meglio in attacco, in difesa schiera la zona e allora nei Pelicans vede campo già dal primo quarto Nicolò Melli subito positivo con un taglio a canestro e due punti rapidi.

La preview

Il 14-10 di record contro le squadre della Western Conference non deve ingannare: Denver anche in questa stagione vuole fare sul serio, vuole tornare a quelle finali di Conference conquistate con merito e con una doppia clamorosa rimonta all’interno della bolla di Orlando la scorsa estate. Per riuscirci la squadra di coach Malone ha a disposizione il miglior Nikola Jokic visto sui parquet NBA, una versione 4.0 del centro serbo diventato ormai riferimento in ogni aspetto del gioco dei Nuggets. Dopo l’infortunio di LeBron James, il centro serbo è diventato anche il favorito per gli scommettitori nella corsa al premio di MVP - ennesima conferma della bontà della sua stagione, pronto a dimostrare tutto il suo valore e le sue doti anche contro Steven Adams e contro i Pelicans. New Orleans, reduce da pessime sconfitte subite in rimonta dopo aver dominato a lungo, non sta riuscendo a trovare la continuità sperata, nonostante Zion Williamson stia procedendo a passi da gigante nel suo percorso di crescita. Una sfida dunque tutta da seguire in diretta a partite dalle 20 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi.