Vera e propria rivoluzione in casa Orlando Magic: dopo la partenza di Nikola Vucevic destinazione Chicago, la squadra della Florida saluta anche Evan Fournier - in scadenza di contratto la prossima offseason - ottenendo in cambio dai Celtics due scelte al secondo giro al Draft

Ha salutato i suoi tifosi soltanto poche ore fa, nel modo migliore possibile: mandando a bersaglio il tiro decisivo nella sfida vinta in volata da Orlando contro Phoenix. Un ultimo acuto - arrivato a interrompere una striscia di nove sconfitte in fila dei Magic - seguito da parole d’addio che in conferenza stampa lasciavano davvero pochi dubbi. Evan Fournier lascia così Orlando e passa a Boston, pochi minuti dopo l’annuncio di una trade che ha visto coinvolta la squadra della Florida che ha detto addio anche a Nikola Vucevic - finito ai Bulls. La rinuncia al talento francese ha portato in dote a Orlando due scelte al secondo giro al Draft; offerta ritenuta sufficiente dai Magic, se si tiene conto del fatto che il contratto di Fournier è in scadenza e che le squadre interessate a lui avrebbero potuto aggiudicarselo la prossima off-season senza rinunciare a nessun asset. Conferma soprattutto dell'intenzione di Orlando di rivoluzionare la squadra e il roster, per la disperazione di Terrence Ross che via Twitter continua a condividere emoji e GIF di ogni tipo per manifestare il suo disappunto.