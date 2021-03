In compagnia di due grandi personaggio come l'attore Danny Trejo e il comico Arsenio Hall, la point guard dei Lakers dello Showtime degli anni '80 ha ricevuto la sua (prima) dose di vaccino. Ognuno dei tre personaggi ha scelto un produttore diverso: Pfizer per Magic, Moderna per Trejo, Johnson & Johnson per Hall

Gli Atlanta Hawks di Gallinari, i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli, Portland, Miami e ora anche i Lakers. Arrivano i vaccini nella NBA — e i campioni in carica sembrano la prossima squadra pronta a somministrare la dose di vaccino anti-Covid ai propri giocatori. Non subito magari (si sarebbe dovuto iniziare ieri), ma prestissimo (si parla di lunedì) e nel frattempo una delle leggende gialloviola ancora oggi più identificate con il brand Lakers — Magic Johnson — ha preceduto tutti e ha fatto notizia per aver ricevuto la propria iniezione in compagnia di altri due grandi personaggi dell’entertainment USA come l’attore Danny Trejo e il comico Arsenio Hall (un terzetto che il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ha prontamente ribattezzato “the new L.A. Dream Team”). I tre hanno ricevuto il vaccino all’interno di un evento tenutosi presso l’Università di Southern California (USC), ma non tutti hanno ricevuto lo stesso vaccino: Pfizer quello somministrato a Magic, Moderna per Trejo, Johnson & Johnson per Hall. Una delle differenze, ad esempio, la somministrazione in dose unica nel caso di Johnson & Johnson, quando gli altri vaccini prevedono invece una seconda iniezione di richiamo. Per questo, infatti, parecchi componenti del roster dei Lakers sembrano intenzionato a optare per la soluzione unica, quella offerta da Johnson & Johnson, anche se i regolamenti NBA vietano ai giocatori di commentare autonomamente l’avvenuta vaccinazione.