Finisce dopo meno di sei mesi l’avventura in Georgia di Rajon Rondo, approdato ad Atlanta dopo aver vinto il titolo NBA con i Lakers nel 2020 e ripartito già nuovamente in direzione Los Angeles - preso dai Clippers in una trade in cui la squadra di coach Tyronn Lue rinuncia a un giocatore importante negli ultimi anni (ma in rottura) come Lou Williams. Per Rondo c’è dunque nuovamente l’occasione di giocare per una squadra che punta all’anello, felice di essere passato all’incasso con gli Hawks - che in autunno gli hanno offerto un contratto da 15 milioni di dollari complessivi in due anni - e di poter tornare ad ambire al titolo. Aggiunta necessaria al roster dei Clippers che hanno disperato bisogno di un giocatore in grado di dettare ritmo e capace di gestire i possessi di un gruppo pieno di talento, ma non sempre efficace nell’incanalarlo nel modo migliore. Williams invece torna a casa, nel suo stato d’origine, dove potrà fare incetta di chicken wings - piatto tipico in Georgia di cui l’ormai ex talento dei Clippers va ghiotto. “Rondo ai Clippers: la miglior trade finora”, sottolinea Draymond Green sui social. Difficile dargli torto.