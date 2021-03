Il passaggio di LaMarcus Aldridge ai Brooklyn Nets non è stato preso nel migliore dei modi dai tifosi Lakers e in particolare da Bronny James, il figlio di LeBron che a tal proposito ha postato una storia su Instagram riprendendo un tweet molto esplicito riguardo la questione. “Brooklyn sta mettendo in piedi tutto questo per provare a fermare un giocatore di 36 anni alla sua 18^ stagione nella lega”, con tanto di faccina con la bocca messa in orizzontale per evitare ulteriori commenti. Non è la prima volta che una squadra si attrezza con misure eccezionali per provare a limitare l’impatto e i successi di James: i Big Three dei Celtics e gli Hampton Five degli Warriors sono soltanto alcuni degli esempi - vincenti, in questo caso - dei super team a cui le franchigie NBA sono state costrette a ricorrere negli ultimi 15 anni per provare a mettere i bastoni tra le ruote a LeBron. Questa dei Nets è soltanto l’ultima delle trovate per fermare un James campione NBA in carica: vedremo se funzionerà.