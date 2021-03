A mali estremi, estremi rimedi. I Celtics, passati nelle ultime ore dall’essere una delle squadre favorite tra quelle che avrebbero dovuto mettere sotto contratto Andre Drummond al ritrovarsi per l’ennesima volta con un pugno di mosche in mano, devono rivedere ancora una volta la loro strategia di mercato. L’ennesima suggestione è quella di mettere sotto contro DeMarcus Cousins, anche lui rimasto beffato in altro modo dai Lakers e in attesa di un’opportunità che adesso potrebbe arrivare da Boston - che deve in qualche modo allungare la rotazione sotto il ferro. Dopo la partenza di Daniel Theis destinazione Chicago, i Celtics hanno ancora più bisogno di un giocatore in più da poter sfruttare nei pressi del canestro. Cousins in stagione ha viaggiato a 9.6 punti e 7.6 rimbalzi di media con i Rockets, prima di trovare un accordo con Houston e liberarsi sul mercato in attesa di una chiamata dei Lakers che non è mai arrivata. Adesso che gli interessi dei Celtics e di Cousins sembrano convergere, l’accordo fino al termine della stagione potrebbe davvero essere la soluzione migliore per entrambe le parti.