La stampa di Boston non ci va giù leggera: c’è uno “scollamento” tra squadra e allenatore, forse tra gli stessi giocatori; messi sotto accusa per iniziare sempre male le partite; per protestare troppo con gli arbitri; per rifugiarsi troppo spesso negli isolamenti delle loro superstar (“Con gli altri 4 che sembrano i Jackson 5 in ammirazione di Michael Jackson”, la pungente osservazione del Boston Globe). E i Celtics — che vengono da due sconfitte in fila (contro Pelicans e Mavs) e che hanno perso 7 delle ultime 10 gare disputate — sembrano una squadra che ha perso la bussola, oltre a parecchie posizioni nella classifica della Eastern Conference, dove Boston è scivolata in ottava posizione, con un record negativo (23 vinte, 25 perse). Brad Stevens non si nasconde: “Ho allenato squadre buone e squadre pessime. Oggi siamo una squadra mediocre” — e forse per la prima volta (giunto alla sua ottava stagione a Boston) il suo ruolo non appare più così sicuro. “Non mi importa del futuro — dice lui — così come non mi importa neppure del passato, delle prime 48 partite. La domanda per me è una sola: cosa facciamo ora? Se vogliamo fare qualcosa, il momento è questo”. Jaylen Brown, leader vocale di questi Celtics, non sa dire cosa non va tra i biancoverdi, ma solo perché ci sono troppo cose che non vanno: “Manca orgoglio, manca, manca aggressività, manca l’identità difensiva di questa squadra, e a volte siamo troppo compiaciuti. In più ora c’è un clima di pessimismo, si vogliono vedere solo i lati negativi: e questo non aiuta”.