Subire 140 punti — seppure dalla seconda forza a Ovest — non deve far piacere a nessuno. Forse agli Oklahoma City Thunder un po’ dell’esperienza, del mestiere e della difesa di Al Horford avrebbe fatto comodo, nella gara persa contro i Phoenix Suns. Ma invece il due volte campione NCAA con i Florida Gators (parliamo del 2006 e del 2007, una quindicina di anni fa) contro Booker e compagni non era in campo - e non lo sarà più da qui fino al termine della stagione, come già fatto sapere dai Thunder. La grafica apparsa in tv per giustificarne l’assenza non lasciava spazio a dubbi sul "vero" motivo: “Al Horford: old”. Vecchio. Anche se in realtà ha solo 34 anni, non certo chissà quanti. Ma in un roster che ha visto protagonisti in serata i due rookie Theo Maledon e Aleksej Pokusevski — 53 punti in due (33 il primo, 20 il secondo) ma soprattutto 38 anni in due, 19 a testa — allora l’età di Horford giustifica anche la divertente presa in giro da parte dei Thunder. Che stanno puntando tutto sul futuro — Sam Presti ha collezionato 34 scelte nei prossimi 6 anni, 17 al primo turno e 17 al secondo — e che oggi sacrificano volentieri qualche vittoria pur di sviluppare i giovani già in rotazione.