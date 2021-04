A sentire le parole di Paul George, la firma di DeMarcus Cousins — titolare per ora soltanto di un contratto di 10 giorni — ha già convinto i Clippers: “È stato grandioso. DeMarcus è un All-Star e rimane uno dei lunghi con più talento di tutta la lega. Sa finire al ferro e sa andare a rimbalzo, e oggi lo ha già dimostrato. Ha fatto vedere di avere ancora molto da dare, e sono convinto possa tornare a giocare ad altissimo livello. Non vedo l’ora che torni in forma”. Il debutto del nuovo n°15 dei Clippers, in effetti, è stato più che incoraggiante, come riflettono bene le cifre della sua gara contro i Blazers: in soli 8 minuti di campo, ha prodotto 7 punti con 3/4 al tiro, 4 rimbalzi e 2 assist, facendo già vedere di poter contribuire in tanti modi diversi sia in attacco che in difesa. “Ho lavorato tantissimo per arrivare fin qui — ha ammesso il diretto interessato — tanto che ora mi sento benissimo, forse nella miglior forma fisica di tutta la mia carriera. Capisco benissimo la situazione nella quale mi trovo: devo approfittare di qualsiasi occasione mi venga data, per dimostrare che sono nuovamente sano e posso ancora giocare ad alto livello”. “Ha fatto bene — conferma il suo nuovo allenatore, Tyronn Lue — pur non potendo ancora conoscere i nostri giochi offensivi. Ma per gli avversari affrontarlo rimane un problema: è grande e grosso, sa giocare in post, sa tirare da tre punti, è un ottimo passatore. Dobbiamo solo aspettare che torni in forma e che impari il nostro sistema di gioco: che abbia un talento enorme già lo sappiamo”.