Giannis vs Embiid: Bucks-Sixers alle 21.30 su Sky

Una delle novità di questa stagione è rappresentato dalle sfide “stile baseball”, in cui due squadre si affrontano per due partite consecutive sullo stesso campo — minimizzando i viaggi e sistemando i calendario. I Milwaukee Bucks e i Philadelphia 76ers si trovano proprio in questa situazione, affrontandosi per la seconda volta nel giro di tre giorni dopo il successo dei Bucks per 124-117 di due giorni fa, in una partita meno combattuta di quanto faccia pensare il punteggio finale. Con 27 punti di Giannis Antetokounmpo e 24 di Khris Middleton, infatti, Milwaukee ha avuto la meglio sui Sixers privi di Ben Simmons, rendendo inutili i 24 di Joel Embiid e propiziando il sorpasso in classifica operato dai Brooklyn Nets ai danni della squadra di coach Doc Rivers. La sfida di sabato sera alle 21.30 — da seguire in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi — ha anche rilevanza per la classifica, visto che Milwaukee ha 2.5 partite di distacco da Philadelphia e con un successo potrebbe riportarsi ulteriormente a contatto, provando a sfilarle l’eventuale fattore campo per il secondo turno dei playoff.