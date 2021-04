Marion: "Il titolo possono perderlo solo i Nets"

Il campione NBA Shawn Marion ha parlato in esclusiva con Sky Sport della sua carriera, di chi vincerà il titolo e delle stagioni di Phoenix e Brooklyn, che si affrontano domenica sera alle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti su SkySport.it. "Phoenix sta giocando molto bene, ma i Nets con i giocatori che hanno possono solo perdere questo titolo. Quando giocavo mi arrabbiavo se parlavano troppo del mio tiro" Condividi:

Sono passati quasi sei anni da quando Shawn Marion ha giocato la sua ultima partita in NBA. E forse proprio essersi allontanati così tanto dai sui giorni sul parquet fa apprezzare maggiormente un giocatore che ha anticipato molte delle caratteristiche che oggi vediamo in campo. Il soprannome era futuristico — “The Matrix”, datogli da Kenny Smith in una delle sue prime apparizioni proprio perché sembrava uscito dal film che dominava l’immaginario collettivo in quegli anni —, ma anche il resto del suo gioco era avanti, permettendo ai Phoenix Suns di Mike D’Antoni e di Steve Nash una versatilità che nessuno poteva permettersi in quegli anni. Di questo e di molto altro tra presente e passato ha parlato in esclusiva per SkySport.it, anticipando la sfida tra Brooklyn e Phoenix che si potrà seguire domenica sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti sul sito di Sky Sport. D’altronde chi meglio di lui, che ha passato le sue prime nove stagioni in Arizona e conosce più che bene i due leader della panchina dei Nets in Nash e D’Antoni? Ma pur essendo vicino a entrambe le squadre, Marion non si è risparmiato — come quando ai tempi in cui giocava tutti parlavano del suo strano tiro in sospensione, facendolo decisamente arrabbiare.

approfondimento Brooklyn-Phoenix in streaming aperto a tutti Domenica trasmetteremo in live streaming la sfida tra Phoenix e Brooklyn. Cosa pensi della stagione dei Suns fino a questo momento? Pensi che possano arrivare fino in fondo nella Western Conference? “Non saprei, sarà difficile. La Western Conference è molto dura, però stanno avendo una grande stagione. Verrebbe da dire che tutto può succedere ai playoff. È un pensiero molto ottimista, ma stanno giocando molto bene, sono secondi in classifica e posso immaginarmeli superare il primo turno dei playoff, ma già dal secondo turno le cose potrebbero farsi difficili. Quello per loro sarà il vero test”. Ti ha sorpreso vedere Steve Nash prendere la panchina dei Brooklyn Nets? “No, non mi ha sorpreso. Era una grande situazione per lui: tanti altri allenatori avrebbero voluto prendere un posto del genere, con Kevin Durant e Kyrie Irving in squadra e i mezzi necessari per raggiungere James Harden. A chi non piacerebbe? Non c’era neanche da stare a pensarci”. Cosa ne pensi della sua prima stagione da capo-allenatore con Mike D’Antoni come assistente? “Sta ancora imparando. È la sua prima esperienza, ma è in giro da abbastanza anni per cavarsela. Con quei giocatori che ha a disposizione poi basta solo dargli le chiavi della macchina e poi ci pensano loro. Steve deve solo controllare la destinazione in cui stanno andando, perché loro sanno già come si guida. Non c’è molto altro da dover fare”.

Parlando della tua carriera: com’era giocare per quei Suns con Nash e D’Antoni? Avevi la sensazione in tempo reale che il vostro stile avrebbe cambiato il modo in cui si gioca in NBA per gli anni a venire? “A dire il vero non ci pensavo al tempo. Molte squadre già provavano ad emularci, e noi essenzialmente giocavamo come ora si gioca nella NBA di oggi, con lo small ball e la versatilità dei lunghi di questa era, oltre alla mancanza di centri tradizionali. Ora i lunghi vogliono giocare da piccoli e i piccoli vogliono giocare da lunghi. Ma è una situazione in continuo mutamento, con l’evoluzione del gioco, il talento e le capacità di questi giocatori. È una pallacanestro più divertente” Al tempo in cui giocavi la tua versatilità non era la norma, mentre oggi tutti sembrano cercare quelle ali nelle posizioni di 3-4 capaci di marcare più posizioni e giocare senza palla: ti senti un precursore di questo tipo di giocatori che tutti inseguono? “Sì, ma adesso è facile giocare così: se non ci sono lunghi che giocano in post basso, è facile andare piccoli. Tutti vogliono tirare da tre, perciò non è difficile preparare uno schema contro questo tipo di gioco. Il ritmo è talmente alto da aver cambiato il modo in cui si gioca in campo, ed è più facile andare in transizione”. Nelle finali del 2011 hai fatto un lavoro per certi versi sottovalutato su LeBron James, rendendogli la vita difficile e contribuendo alla sua peggior serie in carriera. Qual era il piano partita per fermarlo? “È stato uno sforzo di squadra. Eravamo io, DeShawn Stevenson, Jason Kidd, ma un po’ tutti lo abbiamo marcato, non solo io. Cominciavo io le partite su di lui, ma se si guardano i dati ho marcato per più tempo Dwyane Wade nel corso della serie. La cosa più importante era non farlo sentire a suo agio, togliergli le soluzioni che voleva prendersi. Quando riesci a preparare la partita, eseguire il piano gara e avere tutti concentrati in quella maniera, è una sensazione eccezionale. Avere tutti i giocatori che fanno quello che serve fare, senza permettere agli altri di eseguire quello che vogliono fare in campo”. L’idea nello specifico era di togliergli il pitturato e costringerlo a tirare? “Erano molte cose diverse assieme. Volevamo prenderlo fin dalla rimessa e farlo lavorare su 28 metri di campo per farlo stancare, poi abbiamo cercato di togliergli i canestri facili senza farlo arrivare al ferro per i sottomani. Quindi abbiamo deciso che, se ci avesse battuto, avrebbe dovuto farlo tirando in allontanamento o in sospensione”.