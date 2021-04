Dal 20 marzo a oggi i Lakers, in difficoltà a causa della fondamentale assenza di James, hanno smesso di macinare successi e sono pericolosamente scivolati a ridosso del 6° posto a Ovest - attualmente occupato dai Mavericks: per scongiurare ulteriori problemi, secondo ESPN sembra che i campioni NBA in carica vogliano far tornare già nei prossimi giorni sul parquet il loro n°23, per provare a dare una scossa e a cambiare passo in vista della post-season

Più di un mese lontano dal parquet non è certo una situazione abituale per un giocatore come LeBron James, bionico agli occhi (e non solo) di molti, indistruttibile e soprattutto in grado - nonostante l’età - di garantire costanza altissima di rendimento. Il problema alla caviglia, la distorsione che lo ha obbligato a fermarsi dopo il duro colpo subito contro Atlanta, ha rallentato non poco la corsa dei campioni in carica; in affanno senza James e scivolati al 5° posto a Ovest, pericolosamente vicini ai Mavericks che li hanno battuti due volte nelle ultime 48 ore. Stando alle indiscrezioni riportare da Adrian Wojnarowski in TV su ESPN, il percorso di recupero è finito e LeBron è pronto a tornare in campo al fianco di Anthony Davis e di tutti i suoi altri compagni: “Avete visto come l’impiego di AD sul parquet viene centellinato - ha spiegato il giornalista di ESPN, nonostante poi il lungo dei Lakers sia rimasto sul parquet per 28 minuti nella seconda sfida in fila con Dallas - LeBron farà lo stesso, già dalla prossima settimana”.