Dallas batte ancora i Lakers, Minnesota beffa Utah

3/19

I Lakers invece non riescono a cambiare il corso della sfida nel finale, scarichi in un secondo tempo opaco in attacco in cui sono mancati i canestri del primo tempo di Ben McLemore (partito in quintetto e autore di 20 punti con 6/10 dall’arco), mentre Anthony Davis continua a mostrare tutta la ruggine e l’imprecisione tipica di chi per due mesi è rimasto lontano dal parquet: 17 punti per AD ma tirando 5/19 dal campo e 0/5 dalla lunga distanza, con soli 3 rimbalzi e 3 assist. Troppo poco per sperare di cambiare l’andamento della stagione dei Lakers