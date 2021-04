Si chiama “Two distant strangers”, e grazie a Sky Q è visibile anche agli abbonati Sky che possono vederlo all’interno della app di Netflix: c’è anche lui nella lista dei vincitori della 93^ edizione degli Academy Awards, conosciuti in tutto il mondo come gli Oscar del cinema. Ha vinto il premio per “miglior corto (live action)” ed è un racconto in stile “Il giorno della marmotta” — lo stesso evento continua a ripetersi nella vita del protagonista — firmato dalla coppia di registi Martin Desmond Roe and Travon Free, quest’ultimo un ex giocatore di basket a Long Beach State. Ma di giocatori — addirittura NBA — ce ne sono non uno ma due nella lista dei dieci produttori esecutivi del cortometraggio, e rispondono al nome di Mike Conley e Kevin Durant, il quale ha twittato tutta la sua felicità per il premio incassato da “Two distant strangers”. I due “stranieri” del titolo sono il protagonista (afroamericano) e un agente di polizia: i loro destini continuano a intrecciarsi mattina dopo mattina nei sogni di Carter (interpretato dal rapper brooklynese Joey Bada$$). Il protagonista, reduce da una bellissima notte di amore con una ragazza, non riesce a sfuggire a Merk (Andrew Award) e a far ritorno a casa dal suo cane, per via dei faccia-a-faccia (spesso drammatici) con il rappresentante della polizia.