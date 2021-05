La sesta sconfitta nelle ultime sette partite ha fatto precipitare i Lakers in classifica, rendendo concreta la possibilità di dover affrontare il torneo play-in già criticato aspramente da James. "Non siamo mai stati così in basso, più giù di così non possiamo andare" ha ammesso Anthony Davis. E anche LeBron James è alle prese con una caviglia ancora non pienamente ristabilita, con il dubbio che sia tornato troppo presto

Negli ultimi due mesi abbondanti di regular season il mantra dei Los Angeles Lakers è stato solamente uno: tenere duro fino al ritorno di Anthony Davis e LeBron James. Ma ora che le due superstar sono tornate in campo, i risultati non sono improvvisamente cambiati come forse i gialloviola si aspettavano e speravano. E se la sconfitta contro Sacramento era stata accolta tutto sommato come un incidente di percorso e la soddisfazione di aver rivisto in campo LeBron James superava tutto il resto, la sconfitta di questa notte contro i Toronto Raptors ha lasciato tutt’altro sapore nelle bocche dei Lakers — e non è stato per niente dolce. “Non siamo mai stati così in basso, almeno negli ultimi due anni” ha ammesso Anthony Davis in una serie di conferenze stampa in cui la frustrazione dello spogliatoio è apparsa evidente. “In questo momento siamo in un periodo negativo, non tanto individualmente ma come gruppo in entrambe le metà campo. Ma l’unica direzione è verso l’alto. Non possiamo andare più giù di così. Siamo i campioni in carica, dobbiamo giocare come tali e ritrovare un po' di fiducia in noi stessi".

“Non siamo connessi in questo momento. Non siamo in salute e non siamo neanche abbastanza forti come squadra - in campo, nello staff, ovunque” ha continuato Kyle Kuzma, che ha chiesto pubblicamente di reinserire Marc Gasol nella rotazione. Ma al di là delle scelte di coach Frank Vogel, la sconfitta coi Raptors non ha proprio spiegazioni: gli avversari non solo erano reduci da tre sconfitte in fila contro Brooklyn, Denver e Utah, ma erano anche in back-to-back arrivando da Salt Lake City senza poter contare su giocatori chiave come Fred VanVleet, OG Anunoby, Gary Trent Jr. e Chris Boucher. E con poche possibilità di agganciare il decimo posto del torneo play-in, i Raptors non avevano neanche tutta questa urgenza per vincere quella partita — al contrario dei Lakers, che si ritrovano invischiati nella lotta per il torneo play-in avendo perso sei delle ultime sette partite ed essendo scivolati al sesto posto a Ovest, a pari-record (ma con tie-breaker a favore) nei confronti dei Portland Trail Blazers.