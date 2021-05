Una squadra (i Nets) sta battagliando per il primo posto nella Eastern Conference. L’altra (i Knicks) è saldamente al quarto posto. Entrambe sono praticamente certe — i bluarancio devono ancora centrare la sicurezza aritmetica — di prender parte ai playoff NBA che prenderanno il via l'ultima settimana di maggio. E allora -- come titola l’ultima copertina del prestigioso settimanale americano “The New Yorker” — ci sono “Hoop dreams in New York”. Nella Grande Mela si torna a sognare, grazie ai “Big Three” (Irving-Harden-Durant) da una parte e alla coppia rivelazione Julius Randle (neo-All-Star) e R.J. Barrett dall'altra. E in copertina — ritratti nella bellissima illustrazione di Mark Ulriksen, newyorchese grande appassionato di sport — ci sono proprio loro, il n°7, il n°11 (palla in mano) e il n°13 di Brooklyn inseguiti sullo sfondo dal n°9 e del n°30 di New York. Sono loro, si legge sulle pagine del New Yorker, “a rendere nuovamente orgogliosa un’intera città” e Ulriksen concorda: “New York è sempre stata una città di pallacanestro. E un conto è se fanno bene i Nets, con il loro trio di superstar, ma quello che fa veramente esaltare la città sono le performance dei Knicks. Hanno fatto pena da sempre — ammette l’artista che oggi è di base a San Francisco — ma ogni squadra può avere un brutto mezzo secolo”, commenta ironico.