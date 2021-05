“Nicknames”: storia e storie dei soprannomi NBA

Chi ha mai chiamato Magic Johnson col suo nome di battesimo, Earvin? Forse sua madre, ma non certo i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo. Per tutti è sempre stato “Magic”, ma dietro quel soprannome — come dietro a mille altri soprannomi — si nascondono spesso storie incredibili, retroscena poco conosciuti. Chi ha coniato un soprannome? Perché? Cosa significa? Da dove arriva? Uno speciale realizzato da Mauro Bevacqua e Alessandro Mamoli — in onda da stasera sui canali Sky (primi passaggi alle 21.00 e alle 23.30 su Sky Sport NBA) — vuole provare a rispondere a un po’ di queste domande, cercando di ricostruire in maniera molto condensata una sorta di storia della NBA vista attraverso i suoi soprannomi più famosi, popolari e divertenti. Uno come Shaquille O’Neal, per esempio, se ne è dati e ne ha dati (“The Truth” a Paul Pierce, “Flash” a Dwyane Wade) tanti, ma il bello è ricordare perché Earl Monroe era addirittura “Black Jesus” o perché David Robinson era conosciuto come “The Admiral” (l’Ammiraglio), da dove arriva “Spida” Mitchell oggi, per la superstar dei Jazz, scoprire che Wilt Chamberlain aveva due soprannomi (mentre Bill Russell neppure uno) e Larry Bird addirittura tre. Soprannomi che riguardano i singoli giocatori, ma anche le coppie (ci sono state le “Twin Towers” sia a San Antonio che a Houston), i terzetti (come quello dei Golden State Warriors degli anni ’90, “Run TMC”) o addirittura un’intera squadra (i Detroit Pistons due volte campioni NBA a fine anni ’80 erano per tutti i “Bad Boys”).