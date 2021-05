Caris LeVert oggi è tornato protagonista nei Pacers (31 punti e 12 assist anche nella notte), ma prima dell’Indiana la sua carriera NBA si è sviluppata tutta a Brooklyn, dove nell’ultima stagione ha potuto vedere da vicino (allenandosi con lui e giocandoci assieme) uno come Kyrie Irving. E la sua opinione sull’ex campione NBA con la maglia dei Cavs è di quelle “forti”: “Lo definire il giocatore con più talento di tutti i tempi”, dice LeVert, ospite di Duncan Robinson nel suo podcast “The Long Shot”. “Pound-for-pound — come i grandi pugili — se si guarda alla taglia, credo che nessuno invece abbia mai avuto il talento di Kevin Durant. Un sette piedi (213 cm) che fa le cose che fa lui in campo non si è mai visto. Per questo li metto entrambi tra in top 3 o massimo top 5: ci sono stati e ci sono giocatori che magari hanno vinto di più, o che hanno fatto di più, ma se si parla soltanto di talento, Kyrie e Kevin per me sono tra i primissimi”. Affermazioni sicuramente contestabili ma che hanno allo stesso tempo basi solide per poter essere sostenute: lo stesso Duncan Robinson infatti dà un’interessante versione quando si tratta di parlare delle magie che uno come Kyrie Irving è capace di fare in campo.