È tempo di verdetti in NBA nell'ultimo giorno di regular season in cui verrà definitivamente disegnato il tabellone play-in e playoff. Una delle sfide più attese è quella tra Warriors e Grizzlies: chi vince si prende l'ottavo posto a Ovest, garantendosi poi una doppia opportunità di qualificazione alla postseason, in attesa di conoscere chi sarà la prima avversaria da sfidare tra Blazers e Lakers.

È una retorica a cui faremo ricorso sempre più spesso nelle prossime settimane, ma dopo 71 partite di regular season disputate dalle 30 franchigie NBA, per diverse squadre è giunto il giorno di affrontare la sfida più importante dell’anno . Frase che ben racconta di sicuro il match tra Golden State Warriors e Memphis Grizzlies - entrambe certe di prendere parte al playoff, ma c hiamate a uno scontro diretto che sarà un vero e proprio assaggio di play-in . Una partita da vincere per conquistare l’ottavo posto a Ovest - piazzamento che nella nuova configurazione playoff della NBA garantisce l’opportunità di giocare subito una partita con la squadra arrivata al 7° posto (Blazers o Lakers, lo scopriremo nel corso di questa lunga e decisiva nottata NBA) e, in caso di sconfitta, avere una seconda opportunità sfidando poi la vincente del testa a testa tra nona e decima a Ovest . Chi perde dunque dovrà vedersela con i San Antonio Spurs, vincere e poi provare a replicare l’impresa. Una complicazione di cui sia Golden State che Memphis farebbero con piacere a meno : per riuscirci bisogna vincere una partita tutta da seguire in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Situazione di totale equilibrio tra Warriors e Grizzlies - non solo il record identico da 38-33, ma anche quello di 1-1 nei due scontri diretti in regular season: la prima vinta da Golden State 116-103 (nonostante l’assenza di Steph Curry), trascinata dai 40 punti di un sontuoso Andrew Wiggins; pareggiata poi dal 111-103 dello scorso 20 marzo firmato da Jonas Valanciunas e Dillon Brooks. Il centro lituano resta uno dei principali problemi della difesa Warriors - a rimbalzo e non solo - mentre per la prima volta nella sua giovane carriera Ja Morant dovrà vedersela contro uno dei più grandi interpreti del suo ruolo nella storia del gioco: uno Steph Curry intenzionato a vendere cara la pelle e chiudere in bellezza una regular season da record, ben oltre i 30 punti di media, in cui secondo molti avrebbe meritato anche il premio di MVP. Non resta altro che mettersi comodi e godersi il giorno dei verdetti: che lo spettacolo abbia inizio per questo imperdibile ultimo giorno di regular season.