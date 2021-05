James ha giocato le ultime due partite di regular season, dalle quali è uscito affaticato: “Sta bene e sarà in campo”, ha rassicurato Frank Vogel. Problemi anche per Anthony Davis, alle prese con una spalla fuori posto: “Stringerò i denti in ogni caso”, ha spiegato. Lakers-Warriors infatti è semplicemente la partita più importante della stagione dei campioni NBA in carica, una di quelle sfide da giocare a ogni costo

Come stanno i due All-Star dei Lakers? La verità la conoscono soltanto i diretti interessati, ma la risposta ufficiale è abbastanza bene per poter essere in campo nella gara più importante della stagione dei Lakers. LeBron James e Anthony Davis infatti non perderebbero per nulla al mondo un appuntamento del genere. Coach Frank Vogel ha spiegato che la caviglia destra del n°23 gialloviola continua a fare i capricci: “È dolorante, ma è pronto a scendere in campo. Si è allenato regolarmente e ci sarà”. Dopo aver saltato 26 delle ultime 30 partite di regular season, James sa di dover rinviare il pieno recupero dall’infortunio al momento in cui la stagione dei Lakers sarà terminata. Stesso discorso per Davis, che invece nell’ultima partita vinta inutilmente dai Lakers ha incassato un brutto colpo alla spalla. Una distorsione fastidiosa con cui dovrà convivere anche sul parquet, prendendo parte a un match in cui i suoi centimetri e il suo talento potranno fare la differenza: “Dobbiamo capire come sfruttare al meglio le nostre armi contro Golden State: con Marc o Andre sotto canestro, io posso far male da 4. Oppure abbassare il quintetto, facendomi giocare da centro con LeBron da 3. Dobbiamo leggere cosa ci offre la difesa: io non ho problemi a cambiare ruolo”. Discorsi pratici, quindi. Parole da giocatore che sa di dover essere sul parquet in una delle sfide più attese della stagione.